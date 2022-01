Gospel Mind Brinon-sur-Sauldre, 19 juin 2022, Brinon-sur-Sauldre.

Gospel Mind Brinon-sur-Sauldre

2022-06-19 16:30:00 – 2022-06-19

Brinon-sur-Sauldre Cher

Désireux de partager sur scène leur passion commune pour les musiques noires américaines et plus particulièrement le gospel, ils fondent le groupe en 2007. Plusieurs centaines de concerts et de représentations publiques ou privées dans toute la France, devant des milliers de personnes. Un répertoire émouvant et enthousiasmant avec des standards de la musique noire américaine, entre swing et blues.

Gospel Mind est avant tout le fruit d’une longue amitié (humaine et musicale) entre Frédéric Bernard, pianiste, et Thibaud Dumaine, chanteur et guitariste.

+33 2 48 58 63 23

Désireux de partager sur scène leur passion commune pour les musiques noires américaines et plus particulièrement le gospel, ils fondent le groupe en 2007. Plusieurs centaines de concerts et de représentations publiques ou privées dans toute la France, devant des milliers de personnes. Un répertoire émouvant et enthousiasmant avec des standards de la musique noire américaine, entre swing et blues.

CDC Sauldre et Sologne

Brinon-sur-Sauldre

dernière mise à jour : 2022-01-18 par