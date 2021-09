Compans Eglise Notre-dame-de-l'Assomption Compans, Seine-et-Marne GOSPEL LOVE CELEBRATION Eglise Notre-dame-de-l’Assomption Compans Catégories d’évènement: Compans

Les Automnales de Compans ————————- ### À 20h30 : Gospel Love Célébration Ouverture des portes à 20h – Tarifs : 5 € extérieurs – gratuit pour les companais(es) Après 30 ans d’expérience dans différentes formations de Gospel, Georgy Achamana de Carvalho a crée son propre groupe: le GOSPEL LOVE CELEBRATION. Basé sur les standards de Gospel et de Spirituals, à cet ensemble, elle a ajouté sa touche personnelle; faite de couleurs caribéennes et africaines. GOSPEL LOVE CELEBRATION, des voix chaudes et harmonieuses accompagnées par des percussions qui vous transporteront au delà des frontières. **BILLETTERIE DISPONIBLE EN MAIRIE – POINTS DE VENTE FRANCE BILLET** **Réservez vite, les places sont limitées !**

5 € pour les extérieurs – gratuit pour les Companais

Pour la 5ème saison des “Automnales de Compans”, la commune de Compans vous propose vendredi 19 novembre 2021 à 20h30 Gospel Love Célébration à l’ Église NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION – Tarifs : 5 € Eglise Notre-dame-de-l’Assomption 21 rue de l’Eglise, 77290 Compans Compans Seine-et-Marne

