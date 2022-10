Gospel Heritage, 22 décembre 2022, .

Gospel Heritage



2022-12-22 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-22

Le Gospel a traversé les époques et les continents pour devenir un art fédérateur, et un élément incontournable de la tradition de Noël. C’est ainsi que nous vous invitons au spectacle du « Gospel Heritage » pour célébrer la 30eme édition de la Tournée Départementale.



Sous le signe de la convivialité et du partage, nous proposons une création originale à travers des œuvres issues du Negro-Spiritual, du répertoire traditionnel, et bien entendu un programme pour célébrer l’Avent : Oh Happy Day, Wade in the Water, Stand-by Me, Halleluya, Joyfull, Down by the Riverside, Silent Night, Holy Night, ou encore We wish you a Merry Christmas.



Pour cette représentation exceptionnelle, le « Gospel Heritage » sera accompagné du Chœur « Divin’ Gospel » et d’une section musicale. A cette occasion unique, plusieurs invités solistes participeront au spectacle pour enrichir cette soirée de clôture de la Tournée Départementale des Chants de Noël.

Gospel Heritage – 30ème tournée départementale des chants de Noël.

culture@chateaurenard.com http://www.etoile-chateaurenard.com/

dernière mise à jour : 2022-10-13 par