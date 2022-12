Gospel fête Noël Louhans Louhans Catégories d’évènement: Louhans

Gospel fête Noël Louhans, 16 décembre 2022, Louhans. Gospel fête Noël

Eglise Saint Pierre Place de l’aglise Louhans Saône-et-Loire Place de l’aglise Eglise Saint Pierre

2022-12-16 – 2022-12-16

Place de l’aglise Eglise Saint Pierre

Louhans

Saône-et-Loire Gospel fête Noël avec un trentaine de choristes. Accompagnement au piano par maître chœur Jacky Borqué. Répertoire gospel américain traditionnel et quelques chants contemporains. Places assises non numérotées. dettingermarie@yahoo.fr Place de l’aglise Eglise Saint Pierre Louhans

