Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier Isère, Saint-Quentin-Fallavier Gospel Fell Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier Catégories d’évènement: Isère

Saint-Quentin-Fallavier

Gospel Fell Saint-Quentin-Fallavier, 21 novembre 2021, Saint-Quentin-Fallavier. Gospel Fell 2021-11-21 15:00:00 15:00:00 – 2021-11-21 16:30:00 16:30:00

Saint-Quentin-Fallavier Isère Saint-Quentin-Fallavier EUR Venez vibrer au son d’un gospel authentique et puissant accompagné de la célèbre soliste Linda Lee Hopkins le 21 Novembre 2021 à l’église de Saint-Quentin-Fallavier. culture@sqf38.fr +33 4 74 94 88 00 dernière mise à jour : 2021-09-14 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Quentin-Fallavier Autres Lieu Saint-Quentin-Fallavier Adresse Ville Saint-Quentin-Fallavier lieuville 45.63249#5.11161