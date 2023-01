Gospel : Entre ciel et terre Champagne Champagne Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Champagne Catégories d’Évènement: Ardèche

Salle des fêtes Champagne Ardèche

2023-01-28

Ardèche Champagne Ardèche Concert Gospel au profit de l’association humanitaire « Une Rive, Un Rêve ». L’amour du chant gospel, le partage, la joie, la bonne humeur sont les ingrédients de ce groupe ! Réservation obligatoire. +33 6 45 15 09 47 http://entreciel.fr/ Champagne

