GOSPEL DREAM NICE BASILIQUE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Nice, dimanche 22 décembre 2024.

Créée en 1990, la formation Dream Gospel est aujourd’hui la plus active en Europe, avec un chant liturgique en plein essor depuis la fin des années 90. Avec plus de 3 500 concerts à travers le monde dont Le Bataclan, de nombreux Zenith, le groupe Dream Gospel débarque sur la Côte D’Azur. La chorale Dream Gospel est un ensemble mixte et cosmopolite de chanteurs et musiciens noirs qui réunit une dizaine de choristes et deux musiciens, tous d’origine africaine, antillaise ou américaine.Sur scène, la chorale respire la joie de vivre, avec des voix qui parcourent toutes les nuances, des murmures aux vocalises improvisées, leur concert est conçu pour vous permettre de participer, de témoigner et partager un hymne à l’amour.Elle interprètera pour vous les grands titres intemporels de la musique Gospel et Negro Spiritual mais aussi les incontournables de Sister Act.

Tarif : 12.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-12-22 à 14:30

BASILIQUE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 2, RUE D’ITALIE 06000 Nice 06