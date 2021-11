Nantes Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Gospel avec le Choeur nantais Les Chants de Coton Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Gospel avec le Choeur nantais Les Chants de Coton Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 23 décembre 2021, Nantes. 2021-12-23 Dans la cour du Château (En cas de météo défavorable, le concert aura lieu dans une salle du Château)

Horaire : 16:30

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles Dans la cour du Château (En cas de météo défavorable, le concert aura lieu dans une salle du Château) Concert. Depuis plus de 25 ans, le Chœur nantais Les Chants de Coton transporte dans la puissance du gospel et du negro spiritual. Ils sont quarante. Quarante choristes dirigés par le chef de choeur Eric Joseph. Sopranos, altos, ténors et basses interprètent ces chants gospel exprimant la ferveur du peuple noir américain, les émotions, les espoirs et les souffrances vécus au cours de leur histoire. Dans le cadre de l’exposition L’abîme, Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830 Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/gospel/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Adresse 4 Place Marc Elder Ville Nantes lieuville Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Nantes