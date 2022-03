Gospel and Cie… – Concert Gospel Bonnetan, 6 mai 2022, Bonnetan.

Gospel and Cie… – Concert Gospel Bonnetan

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-06

Bonnetan Gironde Bonnetan

EUR Quand France en scènes s’empare du gospel, c’est pour vous faire vivre une expérience originale et vibratoire ! France en scènes vous embarque dans un voyage commencé avec l’histoire de l’esclavage

africain, jusqu’aux rivages des musiques afro américaines.

Découvrez les différences entre negro et spiritual, entre negro-spiritual et gospel, entre gospel et blues…

Pour croiser dans ces musiques aux multiples facettes, le répertoire voguera du negro-spiritual au gospel, du blues à Gerswhin, du traditionnel à Copland et Bernstein…

Quand France en scènes s’empare du gospel, c’est pour vous faire vivre une expérience originale et vibratoire ! France en scènes vous embarque dans un voyage commencé avec l’histoire de l’esclavage

africain, jusqu’aux rivages des musiques afro américaines.

Découvrez les différences entre negro et spiritual, entre negro-spiritual et gospel, entre gospel et blues…

Pour croiser dans ces musiques aux multiples facettes, le répertoire voguera du negro-spiritual au gospel, du blues à Gerswhin, du traditionnel à Copland et Bernstein…

+33 5 57 34 58 33

Quand France en scènes s’empare du gospel, c’est pour vous faire vivre une expérience originale et vibratoire ! France en scènes vous embarque dans un voyage commencé avec l’histoire de l’esclavage

africain, jusqu’aux rivages des musiques afro américaines.

Découvrez les différences entre negro et spiritual, entre negro-spiritual et gospel, entre gospel et blues…

Pour croiser dans ces musiques aux multiples facettes, le répertoire voguera du negro-spiritual au gospel, du blues à Gerswhin, du traditionnel à Copland et Bernstein…

visuel_gospel

Bonnetan

dernière mise à jour : 2022-03-12 par