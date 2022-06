Gospel

Gospel, 23 juillet 2022, . Gospel

2022-07-23 – 2022-07-23 Avec leur énergie jubilatoire et contagieuse, Mama Liz Family, un chœur mixte simplement accompagné par le piano ou la guitare, va vous faire voyager de l’Afrique à l’Amérique et à travers toutes les émotions, de l’émoi à la grande joie !

