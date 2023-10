Veillée chant, musique et conte Maison des services Gosné Catégories d’Évènement: Gosné

Ille-et-Vilaine Veillée chant, musique et conte Maison des services Gosné, 3 novembre 2023 20:30, Gosné. Veillée chant, musique et conte Maison des services Gosné Vendredi 3 novembre, 20h30 Veillée chant, musique et conte avec Gallo Tonic et scène ouverte Vendredi 3 novembre, 20h30 1

https://gallo-tonic.org/ Description :

Veillée chant, musique et conte avec Gallo Tonic et scène ouverte

Texte en gallo

Venderdi 3 d’novembr 2023

Vaillée conte, chant et muzique

Horaires : 20h30

Oyou : Ôtë des services – Gônë

Coutaije : pour de ren

Description :

Vâillée, conte, chant é muzique o Gallo Tonic e les siens qui vieulent ben Maison des services 6 Rue Buissonnière 35140 Gosné Gosné 35140 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 20:30 Catégories d’Évènement: Gosné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Maison des services Adresse 6 Rue Buissonnière 35140 Gosné Ville Gosné Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Maison des services Gosné

Maison des services Gosné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gosne/