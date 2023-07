Grands Ateliers Généalogiques gosier Le Gosier, 8 juillet 2023, Le Gosier.

La Communauté d’Agglomération la Riviera du Levant est fière de s’associer avec le Comité Marche 23 Mai 1998 pour vous présenter les Grands Ateliers Généalogiques ! ??

Venez plonger dans l’histoire de vos ancêtres et découvrir votre patrimoine familial ❗️?

Deux rendez-vous proposés :

? Samedi 08 juillet 2023

⏰️ De 15h à 18h

? L’hôtel Arawak au Gosier

? Dimanche 09 juillet 2023

⏰ De️ 15h à 18h

?La Rotonde à Saint-François

??Au programme :

▪️Exposé sur la conception et la démarche généalogiques du CM98

▪️Présentation de la méthode générale et des archives disponibles

▪️ Création d’un arbre généalogique pour chaque participant à partir de leurs documents (actes de naissance, actes de mariage, registre de famille…)

? Ils vous guideront dans vos recherches et vous donneront les clés pour retracer votre histoire familiale. ??

gosier 41 Pointe de la Verdure Le Gosier GP, 97190, Guadeloupe Le Gosier 97190 Montauban Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T21:00:00+02:00 – 2023-07-09T00:00:00+02:00

2023-07-09T21:00:00+02:00 – 2023-07-10T00:00:00+02:00

©Communauté d’Agglomération la Riviera du Levant