SPECTACE – LE LISERON ME FASCINE Gorze, 8 juillet 2023, Gorze.

Gorze,Moselle

Le liseron me fascine raconte les périples d’un couple animé par une envie, un projet, une utopie à moins qu’il ne cherche juste à trouver sa place. Ce dernier emménage dans un village avec un projet d’installation en maraîchage mais se retrouve très vite confronté à la problématique de l’intégration. Sont-ils les bienvenus dans cet endroit où ils ont décidé de poser leur bagage ?

Avec eux nous irons à la rencontre de quelques plantes dont l’usage nous échappe et que nous appelons si facilement « mauvaises herbes » ou « indésirable ». Ces « mauvaises herbes » n’ont-elles rien de positif à offrir ? Ces « indésirables » ne méritent-elles pas un peu d’attention ? Est-ce uniquement des plantes dont nous parlons ?

Conception et interprétation : Robin Maso et Charlène François. Création musicale : Florent Cautenet – Sculpture en verre : Chantal Guéry. Tout public

Samedi 2023-07-08 20:30:00 fin : 2023-07-08 21:40:00. 0 EUR.

Gorze 57680 Moselle Grand Est



Le liseron me fascine tells the story of a couple driven by a desire, a project, a utopia, or just trying to find their place. The latter move to a village with a plan to set up market gardening, but soon find themselves confronted with the problem of integration. Are they welcome in the place where they have decided to settle?

With them, we’re going to meet some of the plants whose use escapes us and which we so easily call « weeds » or « undesirable ». Do these « weeds » have nothing positive to offer? Don’t these « undesirables » deserve a little attention? Is it just plants we’re talking about?

Concept and performance: Robin Maso and Charlène François. Musical creation: Florent Cautenet – Glass sculpture: Chantal Guéry

Le liseron me fascine (La enredadera me fascina) cuenta la historia de una pareja movida por un deseo, un proyecto, una utopía, o simplemente tratando de encontrar su lugar. Se instalan en un pueblo con la idea de dedicarse a la horticultura, pero pronto se enfrentan al problema de la integración. ¿Son bienvenidos en el lugar donde han decidido instalarse?

Con ellos, vamos a echar un vistazo a algunas de las plantas cuyos usos no entendemos, y a las que tan fácilmente nos referimos como « malas hierbas » o « indeseables ». ¿Es que estas « malas hierbas » no tienen nada positivo que ofrecer? ¿No merecen estos « indeseables » un poco de atención? ¿Se trata sólo de plantas?

Concepto e interpretación: Robin Maso y Charlène François. Creación musical: Florent Cautenet – Escultura de vidrio: Chantal Guéry

Le liseron me fascine erzählt von der Reise eines Paares, das von einem Wunsch, einem Projekt, einer Utopie oder einfach nur von der Suche nach seinem Platz angetrieben wird. Das Paar zieht in ein Dorf mit dem Plan, sich im Gemüseanbau niederzulassen, sieht sich aber sehr schnell mit der Problematik der Integration konfrontiert. Sind sie an dem Ort, an dem sie sich niedergelassen haben, willkommen?

Gemeinsam mit ihnen machen wir uns auf die Suche nach einigen Pflanzen, die wir nicht kennen und die wir so leicht als « Unkraut » oder « unerwünscht » bezeichnen. Haben diese « Unkräuter » nichts Positives zu bieten? Verdienen diese « unerwünschten » Pflanzen nicht ein wenig Aufmerksamkeit? Sprechen wir nur von Pflanzen?

Konzept und Darstellung: Robin Maso und Charlène François. Musikalische Gestaltung: Florent Cautenet – Glasskulptur: Chantal Guéry

