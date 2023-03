Gorod + Corrupt WEST ROCK COGNAC Catégories d’Évènement: Charente

En 2022, Gorod fête ses 25 ans et est reconnu comme un groupe majeur de la scène Tech-Death en France. Originaire de Bordeaux, leur reconnaissance mondiale commence aux Etats- Unis et ne cesse de croître grâce à d'innombrables tournées en Europe, en Amérique du Nord mais aussi au Japon et en Asie du Sud-Est. Avec 6 albums et deux EPs studio au compteur, le groupe est de retour avec de nouvelles chansons ainsi qu'un nouvel album prévu pour début 2023

Gorod + Corrupt WEST ROCK, 27 mai 2023, COGNAC. Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

