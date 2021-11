La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine, La Richardais Gorillaz: song machine live from kong La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Emeraude Cinéma La Richardais vous invite pour la projection exceptionnelle du concert de GORILLAZ mercredi 8 décembre à 20h ! Découvrez le plus grand groupe virtuel de la planète dans les cinémas du monde entier à l'occasion de la diffusion sur grand écran du très acclamé "Song Machine Live" de Gorillaz. Y sont présentés des chansons du projet Song Machine, ainsi que quelques grands classiques du groupe, le tout dans une expérience visuelle avec les images de Jamie Hewlett. Le guitariste Noodle, le bassiste Murdoc Niccals, le batteur Russel et le frontman 2D présentent leur première performance live depuis 2018, rejoints par Damon Albarn et tous les musiciens du groupe Gorillaz, ainsi que quelques guest-stars prestigieuses. Ce film inclus également des interviews et des images exclusives des coulisses. Durée : 2h15 Tarif unique : 12€ Mercredi 8 décembre 2021 – 20h – Émeraude Cinéma La Richardais contact@emeraude-cinema.fr https://www.emeraude-cinemas.fr/larichardais/?fbclid=IwAR0jWEjBbzXFZ4bjIT1rEUg4UKzBEFQPZGn7jN318i7zn_Zeke5uWbf9_-w

