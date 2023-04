Oyoum trio et Lamba pomme – Les Buissonnantes Gorges d’Ubrieux, 5 août 2023, Buis-les-Baronnies.

Oyoun Trio, c’est la fougue des musiciens de tavernes imprégnés de vieux rébétiko… Vous y entendrez le nay arabe en roseau, le ney turc et son embouchure en corne de buffle ; le tanbûr, luth de la musique ottomane, l’oud et le violon !.

2023-08-05 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-05 . .

Gorges d’Ubrieux

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Oyoun Trio is the ardor of tavern musicians impregnated with old rebetiko… You will hear the Arab nay made of reed, the Turkish ney and its mouthpiece made of buffalo horn, the tanbûr, the lute of the Ottoman music, the oud and the violin!

Oyoun Trio es el ardor de los músicos de taberna impregnados del antiguo rebetiko… Escuchará el nay de caña árabe, el ney turco con su boquilla de cuerno de búfalo, el tanbûr, el laúd de la música otomana, ¡el oud y el violín!

Oyoun Trio, das ist das Feuer der Tavernenmusiker, die vom alten Rebetiko durchdrungen sind… Sie werden die arabische Nay aus Schilfrohr, die türkische Ney mit ihrem Mundstück aus Büffelhorn; die Tanbûr, die Laute der osmanischen Musik, die Oud und die Geige hören!

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale