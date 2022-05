Gorges du Verdon et Moustiers-Sainte-Marie – TY11

Gorges du Verdon et Moustiers-Sainte-Marie – TY11, 2 avril 2022, . Gorges du Verdon et Moustiers-Sainte-Marie – TY11

2022-04-02 09:00:00 – 2022-06-08 18:00:00 Direction le plateau de Valensole où vous vous arrêterez chez un producteur local. Profitez d’un temps libre à Moustiers Sainte Marie, célèbre pour sa faïence. Vous emprunterez les routes sinueuses des Gorges du Verdon jusqu’au lac de Sainte-Croix. Temps libre au lac (possibilité de baignade)



➜ Excursion commentée / Départ garanti à partir de 2 personnes

➜ Départ de l’Office de Tourisme à 9h

➜ Déjeuner non inclus.

➜ Durée : 9h

➜ Enfants à partir de 4 ans

​➜ Les animaux sont interdits



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. Les Gorges du Verdon sont l’un des sites les plus spectaculaires de France. Attention au vertige ! En chemin, admirez les trésors cachés de la Provence. En juin et juillet, passez devant d’interminables champs de lavande qui s’étendent à perte de vue. Direction le plateau de Valensole où vous vous arrêterez chez un producteur local. Profitez d’un temps libre à Moustiers Sainte Marie, célèbre pour sa faïence. Vous emprunterez les routes sinueuses des Gorges du Verdon jusqu’au lac de Sainte-Croix. Temps libre au lac (possibilité de baignade)



dernière mise à jour : 2022-03-24 par

