Lozère MARCHÉ LAINE ET SOIE Gorges du Tarn Causses, 31 juillet 2023, Gorges du Tarn Causses. Gorges du Tarn Causses,Lozère Marché laine et soie organisé par « toison d’or éleveurs et artisans du fil ». Vêtements, fils, tissage , feutre de laine, tricot…….

Wool and silk market organized by « toison d'or éleveurs et artisans du fil ». Clothing, yarns, weaving, wool felt, knitting…… Mercado de lana y seda organizado por « toison d'or éleveurs et artisans du fil ». Ropa, hilos, tejeduría, fieltro de lana, punto…… Markt für Wolle und Seide, organisiert von « toison d'or éleveurs et artisans du fil ». Kleidung, Garne, Weben, Wollfilz, Stricken……

