CINECO : EMPIRE OF LIGHT Gorges du Tarn Causses, 9 juillet 2023, Gorges du Tarn Causses.

Gorges du Tarn Causses,Lozère

Cinéma en plein air sur le hameau de Champerboux. Diffusion du film Empire of Light de Sam Mendes.

Synopsis :

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel ….

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . EUR.

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie



Open-air cinema in the Champerboux hamlet. Showing of Sam Mendes’ Empire of Light.

Synopsis:

Hilary is in charge of a cinema in an English seaside town and is trying to preserve her fragile mental health. Stephen is a new …

Cine al aire libre en la aldea de Champerboux. Proyección de la película Empire of Light de Sam Mendes.

Sinopsis:

Hilary está a cargo de un cine en un pueblo costero inglés e intenta preservar su frágil salud mental. Stephen es un nuevo …

Freiluftkino auf dem Weiler Champerboux. Ausstrahlung des Films Empire of Light von Sam Mendes.

Synopsis:

Hilary leitet ein Kino in einer englischen Küstenstadt und versucht, ihre labile geistige Gesundheit zu bewahren. Stephen ist ein neuer …

Mise à jour le 2023-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes