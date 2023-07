DÉCOUVERTE DES VAUTOURS Gorges du Tarn Causses, 3 juillet 2023, Gorges du Tarn Causses.

Gorges du Tarn Causses,Lozère

Partons observer et identifier, lors d’une balade nature facile, ces grands voiliers, découvrir leur vie, leurs mœurs et leur rôle écologique. Ces véritables éboueurs de la nature ont été réintroduits il y a une quarantaine d’années. Près de 800 coup….

2023-07-03 fin : 2023-07-03 19:00:00. EUR.

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie



Let’s take an easy nature walk to observe and identify these great sailboats, and discover their life, habits and ecological role. These veritable scavengers of nature were reintroduced some forty years ago. Nearly 800 of them…

Demos un sencillo paseo por la naturaleza para observar e identificar estos grandes veleros y descubrir su vida, sus costumbres y su papel ecológico. Estos auténticos carroñeros de la naturaleza fueron reintroducidos hace unos cuarenta años. Cerca de 800 de ellos…

Auf einer leichten Wanderung durch die Natur können wir diese großen Segelschiffe beobachten und identifizieren, ihr Leben, ihre Mentalität und ihre ökologische Rolle kennenlernen. Sie sind die wahren Müllsammler der Natur und wurden vor etwa 40 Jahren wieder eingeführt. Fast 800 Schläge…

Mise à jour le 2023-07-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes