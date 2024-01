CINÉCO: L’ENLÈVEMENT Gorges du Tarn Causses, jeudi 7 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:30:00

fin : 2024-03-07

L’enlèvement

Allemagne, France, Italie, 2023, 2h15

De Marco Bellocchio

Avec Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon

Drame Histoire

Du Grand cinéma

Version originale sous titrée

En 1858, dans le quartier juif de Bologne, les soldats du Pape font irruption chez la famille Mortara. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, leur fils de sept ans. L’enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé et la loi pontificale est indiscutable : il doit recevoir une éducation catholique. Les parents d’Edgardo, bouleversés, vont tout faire pour récupérer leur fils. Soutenus par l’opinion publique de l’Italie libérale et la communauté juive internationale, le combat des Mortara prend vite une dimension politique. Mais l’Eglise et le Pape refusent de rendre l’enfant, pour asseoir un pouvoir de plus en plus vacillant…

Opéra tragique et dense où une multitude de récits s’enchevêtrent, L’Enlèvement oscille harmonieusement d’un genre à l’autre : drame, fresque historique, thriller judiciaire. Marco Bellocchio revisite d’un même geste, un fait divers encore trop peu connu, vingt années cruciales qui ont construit la démocratie italienne et sa propre filmographie. Un chef-d’œuvre pamphlétaire contre l’obscurantisme, dans une mise en scène magistrale, au classicisme sublime.

EUR.

Salle des fêtes

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie



