Lanrivain Côtes d’Armor Lanrivain Animation dans le cadre du Festival Le Bel Automne (de septembre à novembre 2021). A 14h30 : Les gorges de Toul Goulic

Balade avec Emmanuel Reymond, animateur nature Cicindèle.

Formation géologique peu commune, cet amas rocheux est le résultat d’une lutte acharnée de l’eau contre la pierre. Niché au creux d’une vallée boisée et encaissée, le site offre un paysage étonnant, composé d’une diversité de milieux, qui profite à de nombreuses espèces.

RDV Parking des gorges de Toul Goulic. Durée 1h30.

6€/pers. Réservations au 02 96 29 02 72 ou en ligne www.tourismekreizbreizh.com

Org. Office de Tourisme du Kreiz Breizh dernière mise à jour : 2021-07-30 par

