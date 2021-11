Saint-Martin La Luette Hérens, Saint-Martin Gorge de la Borgne La Luette Saint-Martin Catégories d’évènement: Hérens

Saint-Martin

Gorge de la Borgne La Luette, 27 novembre 2021, Saint-Martin.

La Luette, le samedi 27 novembre à 09:15

Les gorges de la Borgne en automne ———————————- Au départ du village de la Luette, randonnée à la journée jusqu’à Bramois. Il est possible d’atteindre le départ en car postal, cette randonnée n’étant pas en boucle. Passage par l’aérienne passerelle d’Ossona, puis descente vers les sources d’eau chaude de Combioula. En chemin, nous auront éventuellement la chance de voir un cerf ou quelques biches, qui sont redescendus pour passer l’hiver dans les forêts de la Borgne. Chemins T3, les conditions automnales demandent un bon équipement (chaussures de marche, veste imperméable chaude, …) Prévoir un pique-nique pour la pause de midi. Randonnée automnale dans les gorges de la Borgne La Luette Route du Pont-Noir Saint-Martin Hérens

