Randonnée gourmande – Camina Mangia Gorbio 15 Place de la République, 11 juin 2023, Gorbio.

La CAMINA MANGIA partira place de la République, entre l’Orme et la fontaine. Un parcours de 9km autour du village, parsemé de dégustations de spécialités locales et d’animations culturelles. Partez à la découverte des cultures d’hier et d’aujourd’hui..

2023-06-11 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-11 15:00:00. EUR.

15 Place de la République Village de Gorbio, bar restaurant « Les Terrasses »

Gorbio 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The CAMINA MANGIA will start in Place de la République, between the Orme and the fountain. A 9km route around the village, interspersed with tastings of local specialities and cultural events. Discover the cultures of yesterday and today.

La CAMINA MANGIA comenzará en la Place de la République, entre el Orme y la fuente. Un recorrido de 9 km alrededor del pueblo, intercalado con degustaciones de especialidades locales y actos culturales. Descubra las culturas de ayer y de hoy.

Die CAMINA MANGIA wird auf dem Place de la République zwischen der Ulme und dem Brunnen starten. Eine 9 km lange Strecke rund um das Dorf, gespickt mit Kostproben lokaler Spezialitäten und kulturellen Veranstaltungen. Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch die Kulturen von gestern und heute.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles