Rock star internationale à la signature inimitable, sa musique gypsy-rock fait triompher depuis plus de vingt ans désormais les vertus cathartiques de la fête ! Et c’est avec cette joie irréversible et une énergie tout aussi flamboyante qu’il réinvestit les lieux sans toutefois négliger de nous réserver quelques surprises… Avec son Orchestre des Mariages et des Enterrements, **Goran Bregović** ofrre un répertoire dans lequel s’entremêlent des compositions pour le cinéma et leurs créations de ces dernières années… Un concert généreux, à l’énergie communicative.

33,00 €

Nancy Jazz Pulsations Pépinière | Nancy Parc de la pépinière, 54000 Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T20:00:00 2021-10-08T22:00:00

