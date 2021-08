Goran Bregović • Le Point Fort d’Aubervilliers Le Point Fort, 9 octobre 2021, Aubervilliers.

Date et horaire exacts : Le samedi 9 octobre 2021

de 19h30 à 22h

payant

Festival Villes des Musiques du Monde – 25e édition

PROGRAMMATION

• O’djila – 1re partie

• Goran Bregovic

Un morceau de Goran Bregović est toujours identifiable dès sa première écoute et semble s’adresser à toutes et à tous sans distinction de race, de sexe, d’âge ou de religion. Dans son nouvel album « Three Letters from Sarajevo », il s’inspire de l’histoire de Sarajevo, sa ville, et de ses multiples croyances, ses identités, ses mélanges et ses paradoxes complexes, avec le violon comme fil rouge et de interprétes étonnants venus des trois cultures Bebe, Riff Cohen, Rachid Taha, Asaf Avidan, Sifet et Mehmed. Sur scène, avec son Orchestre des Mariages et des Enterrements, brass band et chanteuses bulgares, il offre un concert généreux, époustouflant d’énergie, de liberté à laquelle nul ne peut résister….

Concerts -> Musiques du Monde

Le Point Fort 174 Avenue Jean Jaurès Aubervilliers 93300

7 : Fort d’Aubervilliers (166m) 7 : La Courneuve – 8 Mai 1945 (994m)



Contact :Le Point Fort 0148363402 http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/festival/la-programmation/goran-bregovi-639 https://www.facebook.com/events/533554381189389?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Concerts -> Musiques du Monde Musique

Date complète :

2021-10-09T19:30:00+02:00_2021-10-09T22:00:00+02:00