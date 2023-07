Parcours croisé entre art et technologie, découverte de l’hôtel de Vatry Google France Paris Catégorie d’Évènement: Paris Parcours croisé entre art et technologie, découverte de l’hôtel de Vatry Google France Paris, 16 septembre 2023, Paris. Parcours croisé entre art et technologie, découverte de l’hôtel de Vatry Samedi 16 septembre, 09h30 Google France Entrée sur inscription uniquement, dans la limite de 30 personnes par slots de 45 minutes. Contrôle de sécurité et d’identité à l’entrée. Se présenter 15 minutes avant l’horaire prévu. Prise de photos autorisée pour usage privé uniquement. Le quartier où s’est installé en 2011 le siège parisien de Google France incarne aujourd’hui encore le dynamisme de la capitale au XIXe siècle, époque triomphante de l’architecture et de l’urbanisation de la ville. Nous vous invitons à venir découvrir ce lieu rare lors d’un parcours guidé de 40 minutes.

Vous y apprendrez l’histoire de l’hôtel dit « de Vatry », du 17ème siècle à nos jours, et explorerez comment Google et YouTube sont engagés dans la protection du patrimoine grâce au digital. Vous visiterez également le centre de recherche dédié à l’Art, la culture, et l’intelligence artificielle: le Lab.

Google France
8 rue de Londres
75009 Paris

2023-09-16

Google France
Paris

