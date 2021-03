Google Ateliers Numériques Online, 15 mars 2021-15 mars 2021, Paris.

Google Ateliers Numériques

Online, le lundi 15 mars à 09:00

Afin de mieux vous accompagner dans le développement de votre activité sur Internet, la **technopole Anticipa**, les acteurs économiques locaux et **Google Ateliers Numériques** s’associent pour vous proposer des formations gratuites.

La prochaine journée de formation, dédiée à la cybersécurité aura lieu le lundi 15 mars 2021 et sera 100% en ligne, en direct et interactive.

La journée sera composée de 2 ateliers collectifs animés par un coach Google Ateliers Numériques et de plages horaires dédiées à du coaching individuel

PROGRAMME

+ 09h30-11h00 :

« Initiation à la cybersécurité pour les TPE/PME »

Dans cette conférence, vous identifierez les principales menaces auxquelles votre entreprise peut être confrontée en ligne. Vous découvrirez également des informations, astuces et outils pour protéger vos employés, vos clients et votre entreprise.

Objectif d’apprentissage :

Comprendre ce qu’est la cybercriminalité et la cybersécurité

Découvrir les différents types de cyberattaque, les motivations et les conséquences sur les entreprises

Découvrir les mesures préventives pour assurer la protection de votre activité

+ 11h00-11h30 :

« Temps d’échanges et de questions-réponses »

+ 11h30-12h15 et 13h30/14h15 :

« Coaching individuel en visioconférence » (sur inscriptions préalable)

+ 14h30-16h00 :

« La cybersécurité en télétravail »

Dans cette conférence, vous comprendrez les risques en matière de cybersécurité liés au travail à distance et apprendrez à vous protéger des cyberattaques dans le cadre du télétravail. Vous découvrirez également les mesures qu’il est possible de prendre en tant qu’employeur et en tant qu’employé.

Objectifs d’apprentissage :

Découvrir la cybersécurité dans le cadre du télétravail

S’informer sur les menaces cyber appliquées au télétravail

Découvrir les mesures à mettre en place pour maintenir la cyberdéfense de son activité

+ 16h00-16h30 :

« Temps d’échanges et de questions-réponses »

+ 16h40-17h30 :

« Coaching individuel en visioconférence » (sur inscriptions préalable)

+ Coachings individuels : prenez rendez-vous pour réserver votre créneau

Bénéficiez gratuitement de conseils personnalisés avec un coach Google pour développer votre activité professionnelle sur Internet et avoir des conseils pour travailler efficacement à distance. Inscription par téléphone au 02 57 67 57 99 (de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h du lundi au vendredi)

+ Prérequis :

– Disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet (aucun compte ou logiciel n’est nécessaire pour participer)

– Arriver à l’heure (Un lien de connexion vous sera transmis par mail quelques jours avant)

– Les conférences seront en direct et non enregistrées (pas de replay possible)

Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant !

Sur inscription

Cybersécurité pour les TPE/PME & Cybersécurité et le télétravail

