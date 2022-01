Google Ateliers Numériques / Formation Marketing Digital Campus Beaulieu – Bâtiment 2A, 15 février 2022, Rennes.

Du 15 au 18 février 2022 ———————— L’Université de Rennes 1, en partenariat avec Google France, vous propose une formation gratuite et certifiante en marketing numérique. Venez développer vos compétences digitales et booster votre CV ! Délivrée par des experts, Les Ateliers Numériques, c’est une formation **gratuite** et **certifiante** aux fondamentaux du digital. Construite sur des modules **théoriques** et **pratiques**, la formation en présentiel, initie les étudiants aux compétences clés pour évoluer efficacement dans un monde digital. La validation du test final permet d’obtenir le certificat Ateliers Numériques, reconnu par l’[IAB Europe](https://www.iabeurope.eu/). Au programme : développer une présence en ligne, se familiariser avec les moteurs de recherche, s’immerger dans les réseaux sociaux, ateliers pratiques… [> Consultez le programme complet](http://www.lesleonards.fr/hosting/google/images/planning/PLANNING_4J_VL_V3.jpg) Cette formation est ouverte à l’ensemble des étudiants de Rennes 1 et aux étudiants partenaires toutes filières confondues. ### [> JE M’INSCRIS <](https://forms.office.com/r/WquM9k0ywq) _Cette formation s'inscrit dans la dynamique du projet Digital Transformer piloté par l'Université de Rennes 1. Il vise à former des acteurs de toutes disciplines de la transformation par le numérique. C'est dans ce cadre que l'Université de Rennes 1 propose en partenariat avec Google France, cette formation de 4 jours en matière de marketing numérique._ Sur inscription Participez à la formation Marketing Digital de Google à l’Université de Rennes 1 du 15 au 18 février 2022. Inscriptions gratuites et ouvertes à tous ! Campus Beaulieu - Bâtiment 2A 263 avenue du Général Leclerc Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

