Google Ateliers Numériques #25 Technopole Anticipa Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Google Ateliers Numériques #25 Technopole Anticipa, 4 avril 2022, Lannion. Google Ateliers Numériques #25

Technopole Anticipa, le lundi 4 avril à 10:00

Afin de mieux vous accompagner dans le développement de votre activité sur internet, la technopole Anticipa, les acteurs locaux et Google Ateliers Numériques s’associent pour vous proposer des formations gratuites. La prochaine journée de formation sera composée de **2 ateliers collectifs qui aura pour thème l’art de la persuasion et la valorisation personnelle qui auront lieu le lundi 4 avril 2022 dans la salle de réunion de la technopole Anticipa (4 rue ampère) et en visio.** **Inscrivez-vous dès maintenant ->** [**CLIQUEZ ICI**](https://www.technopole-anticipa.com/evenement/google-ateliers-numeriques-25-lart-de-la-persuasion-et-de-la-valorisation-personnelle/)

Sur inscription

L’art de la persuasion et de la valorisation personnelle Technopole Anticipa 4 rue Ampère 22300 Lannion Lannion Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T10:00:00 2022-04-04T16:00:00

