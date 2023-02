GOODBYE WALL STREET – FOUAD REEVES SEUL EN SCENE ACTE 2 THEATRE, 10 février 2023, LYON.

GOODBYE WALL STREET – FOUAD REEVES SEUL EN SCENE ACTE 2 THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-02-11 20:00. Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

Entre Stand Up et seul en scène, Fouad Reeves nous laisse mort de rire … et émus.1 Comédien, 1 Histoire, 12 PersonnagesSorti dans le Top 10 des meilleurs spectacles d'Avignon OFFEntre Stand Up et seul en scène, Fouad Reeves nous laisse mort de rire … et émus.Il était Trader et il a tout plaqué pour réaliser son rêve d'enfant, devenir comédien. Vous l'aurez compris, on est très très haut sur l'échelle de la connerie ! Fouad vous raconte des situations hilarantes où chacun pourra se retrouver : ses collègues de bureau, son (ex)couple, ses profs, sa carrière de rugbyman, son père, et bien sûr, nos rêves d'enfants.Un spectacle avec des vannes à foison, mais aussi un peu de chant, un peu de danse, un peu de claquettes, et de l'émotion. Un véritable show unique ! PresseL'Echo Républicain – "Digne héritier de Jim Carey, Belmondo et Gene Kelly, Fouad vous emporte dans son univers très music hall. Et on a plein d'étoiles dans les yeux."Le Parisien – "Un spectacle et un artiste uniques. Goodbye Wall Street est l'occasion de découvrir un artiste complet qui sait faire rire, jouer la comédie, chanter, danser et faire des claquettes, au service d'un excellent spectacle écrit avec délicatesse."France 3 – "Une pièce de théâtre à lui tout seul."France 2 – "Un texte drôle et parfois émouvant écrit avec délicatesse, où l'intelligence du rythme et du sens, en font un très bon spectacle."Le Saviez-vous ? Élu meilleur Acteur aux Festivals Internationaux de Londres, Bangladesh, New York, Sydney et Toronto – Meilleur Acteur

ACTE 2 THEATRE LYON 32 QUAI ARLOING 69009

1 Comédien, 1 Histoire, 12 Personnages

Sorti dans le Top 10 des meilleurs spectacles d’Avignon OFF

Il était Trader et il a tout plaqué pour réaliser son rêve d’enfant, devenir comédien. Vous l’aurez compris, on est très très haut sur l’échelle de la connerie ! Fouad vous raconte des situations hilarantes où chacun pourra se retrouver : ses collègues de bureau, son (ex)couple, ses profs, sa carrière de rugbyman, son père, et bien sûr, nos rêves d’enfants.

Un spectacle avec des vannes à foison, mais aussi un peu de chant, un peu de danse, un peu de claquettes, et de l’émotion. Un véritable show unique !

Presse

L’Echo Républicain – “Digne héritier de Jim Carey, Belmondo et Gene Kelly, Fouad vous emporte dans son univers très music hall. Et on a plein d’étoiles dans les yeux.”

Le Parisien – “Un spectacle et un artiste uniques. Goodbye Wall Street est l’occasion de découvrir un artiste complet qui sait faire rire, jouer la comédie, chanter, danser et faire des claquettes, au service d’un excellent spectacle écrit avec délicatesse.”

France 3 – “Une pièce de théâtre à lui tout seul.”

France 2 – “Un texte drôle et parfois émouvant écrit avec délicatesse, où l’intelligence du rythme et du sens, en font un très bon spectacle.”

Le Saviez-vous ?

Élu meilleur Acteur aux Festivals Internationaux de Londres, Bangladesh, New York, Sydney et Toronto – Meilleur Acteur

.2023-02-11.

