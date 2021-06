Bègles Place du prêche,33130 Begles Bègles, Gironde Goodbye Persil par la Cie l’Arbre à vache Place du prêche,33130 Begles Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Goodbye Persil par la Cie l’Arbre à Vache (Humour -Théâtre gestuel) ——————————————————————- Une histoire intimiste en rue ! Une twingo arrive, rode… Deux frères en sortent pour une mission spéciale… Durée : 40 minutes Spectacle familial à partir de 8 ans. Jeudi 15 Juillet à 19 h 30 – Place du Prêche En partenariat avec le Festival « va jouer dehors ! » (Théâtre des Beaux-Arts de Bordeaux) [[https://www.cielarbreavache.com/spectacles/goodbye-persil/](https://www.cielarbreavache.com/spectacles/goodbye-persil/)](https://www.cielarbreavache.com/spectacles/goodbye-persil/) Restauration sur place : Ce soir-là c’est un tuk-tuk-food « Wayo-wayo » qui ravira vos papilles. Ce véhicule typique de l’océan Indien prépare des spécialités de l’Île de la Réunion. La micro-brasserie indépendante La Bèglaise tenue par la chanteuse bèglo-brésilienne Alê Kali, sera sur place pour nous faire déguster des bières locales.

