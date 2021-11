Good times DJ Shuba-K La Place des Canailles (Les Dock Village), 6 novembre 2021, Marseille.

La Place des Canailles (Les Dock Village), le samedi 6 novembre à 20:00

Soirée GOOD TIMES House / Pop oldskool / généraliste 20h-1h Restauration sur place dès 19H (tapas, planches à partager) 2 bars (vins, bières, cocktails, soft) Pergola végétalisée en extérieur & 3 espaces intérieurs sur 1200m2 Free access Line-up : DJ SHUBA K Dj open format, qui puise ses influences dans la Soul, le Funk et le Hip Hop. Il est connu et reconnu pour ses sets éclectiques, originaux, fédérant toutes les générations d’auditeurs. Il s’est produit partout en France et en Europe dans de plus de 1000 événements et notamment lors des premiers parties des show de Bob Sinclar, Sean Paul, Craig David… Ses podcasts « Your Music Dealer » et « Unity » cumulent près de 10 millions d’écoutes. Depuis 2020 il transmet intensivement son savoir grâce à sa chaîne YouTube et ses formations en ligne « devenir un bon dj »

La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille



