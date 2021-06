Paris Terrasse du Trabendo Paris Good Morning TV (release party) • Tapeworms / Take Me Out Terrasse du Trabendo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air ! GOOD MORNING TV (Indie pop – Géographie – Paris) Après 2 ans d’écriture, le quatuor s’est isolé dans une paisible maison en pierre du sud de la France afin de coucher sur bandes ce premier album. De quelques incantations et beaucoup d’huile de coude naît » Small Talk « . Un opus singulier à la production contemporaine (Barth Bouveret), traversé par un songwriting aventureux qui fait la part belle aux refrains immédiats. Si les horizons sonores semblent familiers, c’est dans l’approche introspective et sensible que ce premier album nous prend à revers. Avec ce disque, la bande à Bérénice Deloire dépeint la douce mélancolie d’un quotidien désabusé, et propose ici sa ré-interprétation de la pop, quelque part entre Broadcast, Deerhoof ou encore The Olivia Tremor Control. https://geographie.bandcamp.com/album/small-talk TAPEWORMS (Howlin’ Banana Records, Cranes Records – Lille) Leur dernier album « Funtastic » est un condensé hétéroclite où les pop songs saturées deviennent électroniques, les hymnes noise se transforment en terrain d’expérimentation et les comptines s’imposent comme des instants de respiration. Sur Funtastic, les Tapeworms chantent les promesses faites à soi-même mais trop souvent oubliées, convoquent leurs démons intérieurs, se lancent de nouveaux défis et font le pari d’un lendemain lumineux. https://tapewormsband.bandcamp.com DJ SET Indie Sonic par Alex Croq Mac Infos pratiques : Jeudi 8 Juillet 2021 de 19h à 2h

Buvette et Foodtrucks sur place : CB only Situation sanitaire : Veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique est à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières encore quelques temps… comme ça nous pourrons voir le Supersonic et le Trabendo rouvrir tout bientôt. Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

