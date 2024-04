Good Morning Clutcho ! Couvent des Jacobins Toulouse, samedi 25 mai 2024.

Good Morning Clutcho ! La magazine Clutch invite Opus! Samedi 25 mai, 10h00 Couvent des Jacobins Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T15:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T15:00:00+02:00

Pour sa première édition de 2024, le Good Morning Clutcho annonce une programmation exceptionnelle avec l’invitation spéciale d’Opus par le magazine Clutch.

Clutch invite Opus Musique pour ses 10ans

Cet événement marque également le 10e anniversaire du magazine musical Opus, qui assurera des animations musicales variées, allant de la pop colorée de Mélanie Lesage au rap raffiné de Fadah, en passant par le duo folk Jell-oO et le jazz enivrant de Daoud.

Dès 10h du matin et en musique, Clutch proposera des ateliers de bien-être (sur inscription), des stands de créateurs et des showcases mettant en lumière la scène musicale locale. L’ambiance sera au rendez-vous, avec des espaces dédiés à la restauration et à la détente et un accès à l’exposition « Cathares ».Toulouse dans la croisade ».

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l’année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l’ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole