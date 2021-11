Bordeaux La Grande Poste Bordeaux, Gironde Good Comedy Club – Alexis Tramoni La Grande Poste Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La Grande Poste, le mercredi 8 décembre à 20:00

Après avoir fait parlé de lui avec ses vidéos virales, Alexis Tramoni attire les foules avec son humour trash et sans filtre. Du haut de ses 25 ans, il pousse le curseur à l’extrême, abusant de vulgarité et promettant de « taper sur tout le monde ». « Je considère, à tort ou non, d’être le seul à faire du trash comme je le fais sur la scène parisienne actuelle. D’autres humoristes sont très bruts et je les aime beaucoup. Je pense notamment à Edgar-Yves ou Alexandre Kominek. Mais comme je le fais, j’ai l’impression que je suis le seul. »

Tarif plein : 20€ / Tarif réduit : 16€

Après avoir fait parlé de lui avec ses vidéos virales, Alexis Tramoni attire les foules avec son humour trash et sans filtre. La Grande Poste 7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux

2021-12-08T20:00:00 2021-12-08T21:30:00

