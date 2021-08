Lyon Cité internationale de la Gastronomie Métropole de Lyon GOOD Cité internationale de la Gastronomie Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

GOOD Cité internationale de la Gastronomie, 10 septembre 2021, Lyon. GOOD

Cité internationale de la Gastronomie, le vendredi 10 septembre à 10:00

À l’initiative de SUEZ et en co-organisation avec Le Progrès et la Métropole de Lyon : GOOD vous invite à découvrir, échanger et débattre sur l’alimentation durable le vendredi 10 septembre, à la Cité Internationale de la Gastronomie à Lyon. Économie circulaire, circuits courts, consommation responsable, santé et nutrition… Rejoignez les acteurs clé de l’alimentation durable sur le territoire métropolitain pour agir ensemble autour d’un enjeu global qui se joue aussi à l’échelle locale ! Sous le parrainage exceptionnel du Chef étoilé, Christian Têtedoie.

Sur inscription, voir conditions sur site

Agir ensemble pour une alimentation durable Cité internationale de la Gastronomie Grand Hôtel-Dieu, 69002, Lyon, france Lyon Bellecour Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T10:00:00 2021-09-10T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Cité internationale de la Gastronomie Adresse Grand Hôtel-Dieu, 69002, Lyon, france Ville Lyon lieuville Cité internationale de la Gastronomie Lyon