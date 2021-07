Versailles Royale Factory Versailles, Yvelines GOOD BYE WALL STREET avec FOUAD REEVES Royale Factory Versailles Catégories d’évènement: Versailles

C’est l’histoire que vous raconte Fouad dans ce spectacle unique où se croisent 14 personnages qu’il interprète avec brio, faisant dire à la presse qu’ « Il est une pièce de théâtre à lui tout seul ». Goodbye Wall Street est l’occasion de découvrir un artiste complet qui sait faire rire, jouer la comédie, chanter, danser et faire des claquettes. La presse : « Pari réussi pour Fouad Reeves, un comédien des plus doués et surprenant de ces dernières années qui sait tout faire … et le fait bien. », Le Parisien « Fouad n’est pas un énième comique, c’est un comédien à part entière. », Le Mag « Vous assisterez au show d’un grand artiste ».

22 euros tarif normal, 18 euros tarif abonné (demandeur emploi, étudiant – 25 ans, retraité + 65 ans, abonné)

1 comédien, 1 histoire, 14 personnages : l’histoire d’un trader qui plaque tout pour vivre son rêve d’enfant, devenir comédien. Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

