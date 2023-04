Fête champêtre de l’été à Gonzeville 580 Rue du Calvaire, 24 juin 2023, Gonzeville.

Venez vous replonger dans l’univers d’autrefois.

Exposition de peintures, photos et aquarelles. Visites commentées de l’école le dimanche de 10h à 12 et de 16h à 18h.

Dictée à la plume « SERGENT MAJOR » avec le romancier Gérard Albert Brission et séance de dédicaces.

Stand de livres et contes pour enfants.

Visite libre du circuit du patrimoine..

2023-06-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-24 18:00:00. .

580 Rue du Calvaire

Gonzeville 76560 Seine-Maritime Normandie



Come and immerse yourself in the world of the past.

Exhibition of paintings, photos and watercolors. Guided tours of the school on Sunday from 10am to 12pm and from 4pm to 6pm.

Dictation with the pen « SERGEANT MAJOR » with the novelist Gérard Albert Brission and signing session.

Stand of books and tales for children.

Free visit of the heritage circuit.

Venga y sumérjase en el mundo del pasado.

Exposición de pinturas, fotos y acuarelas. Visitas guiadas a la escuela el domingo de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00.

Dictado a la pluma « SERGEANT MAJOR » con el novelista Gérard Albert Brission y sesión de firmas.

Stand de libros y cuentos para niños.

Visita gratuita del circuito patrimonial.

Tauchen Sie ein in die Welt von früher.

Ausstellung von Gemälden, Fotos und Aquarellen. Kommentierte Besichtigungen der Schule am Sonntag von 10 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr.

Federdiktat « SERGENT MAJOR » mit dem Romanautor Gérard Albert Brission und Autogrammstunde.

Stand mit Büchern und Märchen für Kinder.

Freie Besichtigung des Kulturerbe-Rundgangs.

