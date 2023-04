Atelier fabrication d’attrape-rêves et chant intuitif pour adultes Petit Nuage Equicowching, 29 mai 2023, Gonneville-sur-Mer.

Prenez une journée pour revenir à vous et donner libre court à votre créativité ! Vous fabriquerez votre propre attrape-rêves, apprendrez à exprimer vos émotions par le chant et découvrirez comment la coopération avec les chevaux peut vous aider à prendre soin de vous. Goûter inclus.

Dès 18 ans..

2023-05-29 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-29 16:30:00. .

Petit Nuage Equicowching

Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie



Take a day to come back to yourself and let your creativity flow! You will make your own dream catcher, learn to express your emotions through song and discover how working with horses can help you take care of yourself. Snack included.

From 18 years old.

Tómate un día para volver a ti mismo y dejar fluir tu creatividad Harás tu propio atrapasueños, aprenderás a expresar tus emociones cantando y descubrirás cómo trabajar con caballos puede ayudarte a cuidarte. Merienda incluida.

A partir de 18 años.

Nehmen Sie sich einen Tag Zeit, um zu sich selbst zurückzukehren und Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen! Sie werden Ihren eigenen Traumfänger herstellen, lernen, Ihre Gefühle durch Gesang auszudrücken und erfahren, wie die Zusammenarbeit mit Pferden Ihnen dabei helfen kann, auf sich selbst aufzupassen. Snacks inklusive.

Ab 18 Jahren.

