« Couleurs » pour adulte expression libre en peinture, papier et pastel Salle des associations de la mairie Gonneville-sur-Mer, mercredi 21 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:00:00

fin : 2024-02-21 16:00:00

De la peinture acrylique ou de la gouache, 3 couleurs primaires et du blanc. Mélangez, expérimentez, découvrez différentes techniques et matières. Aucun prérequis n’est demandé pour cet atelier bienveillant, seulement un esprit ouvert et l’envie de créer. Matériel fourni.

Dès 18 ans.

Inscription obligatoire. Règlement en espèces ou par virement.

Salle des associations de la mairie Route de Dozulé

Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie emmapauline.art@gmail.com



