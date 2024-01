REPAS DANSANT Gonneville-Le Theil, samedi 10 février 2024.

REPAS DANSANT Gonneville-Le Theil Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:00:00

fin : 2024-02-10

Repas dansant à la salle communale de Le Theil (50330).

Repas: tartiflette + salade, dessert et café

Réservation à faire jusqu’au 28 janvier 2024 au 06 65 39 81 97.

Merci d’apporter vos couverts, verres et assiettes.

Le Theil

Gonneville-Le Theil 50330 Manche Normandie amicaledesenfantsdutheil@gmail.com



