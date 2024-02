GONG Universal Ascension 24 SALLE LE GRILLEN Colmar, samedi 7 décembre 2024.

Chaque concert de Gong est un rituel, impliquant le groupe et le public. Pendant deux heures intenses et extatiques, Gong hypnotise avec des riffs palpitants, des harmonies vocales planantes et des arrangements pointillistes anguleux. Il passe par des pics d’intensité sonore écrasants à des passages oniriques béats, le tout illuminé par un inoubliable spectacle de lumières kaléidoscopiques de Fruit Salad Lights. Gong exploite son catalogue récent tout en plongeant dans l’ère classique, chaque nuit étant une transformation inoubliable. Aucun esprit n’est épargné …GRATUIT -12ANS

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-12-07 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE LE GRILLEN 19 RUE DES JARDINS 68000 Colmar 68