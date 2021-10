GONG ! ~ CATASTROPHE Sablé-sur-Sarthe, 27 novembre 2021, Sablé-sur-Sarthe.

GONG ! ~ CATASTROPHE Sablé-sur-Sarthe

2021-11-27 – 2021-11-27

Sablé-sur-Sarthe Sarthe Sablé-sur-Sarthe

10 EUR

Adepte d’une pop joyeuse et décalée, Catastrophe est un véritable ovni musical réunissant six personnalités colorées : Pierre, Blandine, Arthur, Bastien, Pablo et Carol. Friand de projets insolites et protéiformes, le collectif présente un spectacle musical posant une question essentielle : Comment arrêter le temps ? Face aux incertitudes de notre monde moderne ultra-connecté, Catastrophe souffle un vent d’optimisme et de créativité débridée. Sur scène, la surprise est reine et le groupe revendique ce côté théâtral et extravagant qui lui colle à la peau. Mixant rythmes énergiques et sonorités planantes, les artistes s’inspirent de ce qu’ils aiment : d’Orelsan à Gilberto Gil en passant par Brigitte Fontaine ou Arcade Fire. Show inclassable où musique, image, danse et texte se répondent, GONG! est un remède feel-good aux pressions contemporaines mêlant bonne humeur, réflexion sur la vie et élan de folie !

Distribution

Conception Groupe Catastrophe

Avec Blandine Rinkel (écriture, chant, danse), Pierre Jouan (composition, chant, clavier), Arthur Navellou (chant, danse, clavier), Bastien Bonnefont (chant, batterie), Carol Teillard (chant, percussion, claviers), Pablo Brunaud (basse, chant)

Chorégraphie Drone Aguilar

Danseuses Romaine Cochet, Anne Burger

Costume design Coralie Marabelle

Costume réalisation Isabelle Beaudoin (Atelier du Théâtre National de Bretagne), Julien de Caurel (Tailleur), Coralie Marabelle Lumières David Debrinay

Soutien

Production déléguée 3C – Jimmy Kinast

Coproduction 3C ~ Théâtre National de Bretagne (Rennes) ~ LE CENTQUATRE (Paris)

Musique ~ Dès 12 ans ~ 1h15

billetterie@lentracte-sable.fr +33 2 43 62 22 22 http://www.lentracte-sable.fr/

