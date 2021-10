GONG ! ~ Catastrophe Chapiteau-Théâtre, 27 novembre 2021, Sablé-sur-Sarthe.

GONG ! ~ Catastrophe

Chapiteau-Théâtre, le samedi 27 novembre à 20:30

Pierre, Blandine, Arthur, Bastien, Pablo et Carol. Friand de projets insolites et protéiformes, le collectif présente un spectacle musical posant une question essentielle : Comment arrêter le temps ? Face aux incertitudes de notre monde moderne ultra-connecté, Catastrophe souffle un vent d’optimisme et de créativité débridée. Sur scène, la surprise est reine et le groupe revendique ce côté théâtral et extravagant qui lui colle à la peau. Mixant rythmes énergiques et sonorités planantes, les artistes s’inspirent de ce qu’ils aiment : d’Orelsan à Gilberto Gil en passant par Brigitte Fontaine ou Arcade Fire. Show inclassable où musique, image, danse et texte se répondent, **GONG!** est un remède feel-good aux pressions contemporaines mêlant bonne humeur, réflexion sur la vie et élan de folie ! ### Distribution **Conception Groupe** Catastrophe **Avec** Blandine Rinkel (écriture, chant, danse), Pierre Jouan (composition, chant, clavier), Arthur Navellou (chant, danse, clavier), Bastien Bonnefont (chant, batterie), Carol Teillard (chant, percussion, claviers), Pablo Brunaud (basse, chant) **Chorégraphie** Drone Aguilar **Danseuses** Romaine Cochet, Anne Burger **Costume design** Coralie Marabelle **Costume réalisation** Isabelle Beaudoin (Atelier du Théâtre National de Bretagne), Julien de Caurel (Tailleur), Coralie Marabelle Lumières David Debrinay ### Soutien **Production** déléguée 3C – Jimmy Kinast **Coproduction** 3C ~ Théâtre National de Bretagne (Rennes) ~ LE CENTQUATRE (Paris)

Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 15 € / Tarif enfant : 10 €

Adepte d’une pop joyeuse et décalée, Catastrophe est un véritable ovni musical réunissant six personnalités colorées.

Chapiteau-Théâtre place du 8 mai 1945 – 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE Sablé-sur-Sarthe Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T21:45:00