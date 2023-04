Visite théâtralisée : Tournée générale, 25 juin 2023, Gonfreville-l'Orcher.

Proposé par les villes d’Harfleur et de Gonfrevile-l’Orcher – Par le Piano à Pouces théâtre.

De la cité de Mayville, jusqu’au centre d’Harfleur, au gré de la distribution du courrier, une petite factrice bien bavarde vous conte les petites histoires d’habitants et de commerçants des deux cités. On parle aussi de la création de la cité de Mayville et de ses particularités, de la guerre de 100 ans à Harfleur… et de bien d’autres choses ! Au fil des rues, petite et grande histoire se racontent souvent avec humour !

A partir de 12 ans – Durée : 1h30

Gratuit, sur réservation obligatoire au 02 35 13 30 09 ou tourisme@harfleur.fr.

2023-06-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-25 . .

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



Proposed by the cities of Harfleur and Gonfrevile-l’Orcher – By the Piano à Pouces theater.

From the city of Mayville to the center of Harfleur, as the mail is delivered, a chatty little postwoman tells you the little stories of the inhabitants and shopkeepers of both cities. We also talk about the creation of the city of Mayville and its particularities, the 100 years war in Harfleur… and many other things! Along the streets, small and big history are often told with humor!

From 12 years old – Duration: 1h30

Free of charge, reservation required at 02 35 13 30 09 or tourisme@harfleur.fr

Propuesto por las ciudades de Harfleur y Gonfrevile-l’Orcher – Por el teatro Piano à Pouces.

De la ciudad de Mayville al centro de Harfleur, mientras se reparte el correo, una carterista parlanchina cuenta las pequeñas historias de los habitantes y comerciantes de las dos ciudades. También se habla de la creación de la ciudad de Mayville y de sus particularidades, de la guerra de los 100 años en Harfleur… ¡y de muchas otras cosas! A lo largo de las calles, la historia, grande y pequeña, se cuenta a menudo con humor

A partir de 12 años – Duración: 1h30

Gratuito, previa reserva en el 02 35 13 30 09 o en tourisme@harfleur.fr

Angeboten von den Städten Harfleur und Gonfrevile-l’Orcher – Vom Piano à Pouces Theater.

Von der Siedlung Mayville bis ins Zentrum von Harfleur erzählt Ihnen eine gesprächige Postbotin während der Postzustellung die kleinen Geschichten der Bewohner und Geschäftsleute der beiden Siedlungen. Es wird auch über die Gründung der Siedlung Mayville und ihre Besonderheiten gesprochen, über den 100-jährigen Krieg in Harfleur… und vieles mehr! Im Laufe der Straßen werden kleine und große Geschichte oft mit Humor erzählt!

Ab 12 Jahren – Dauer: 1,5 Std

Kostenlos, Reservierung erforderlich unter 02 35 13 30 09 oder tourisme@harfleur.fr

Mise à jour le 2023-04-05 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité