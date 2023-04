Danse-théâtre : Nos rituels Avenue Jacques Eberhard, 23 mai 2023, Gonfreville-l'Orcher.

Dans une épure solaire et fantasque, sur un plateau nu, sept individus partagent un profond désir de légèreté, un goût pour des danses ritualisées où les corps sont simplement transportés par l’efficacité de la musique. Et des chants ! Une rythmique s’installe alors pour laisser place à l’évasion. Les éléments se chevauchent et convoquent une douce folie à se remémorer les émotions. Des histoires de mer infinie, de raies manta, de flûtes à bec, d’anges insaisissables, de camping, de corps luisants, de claquettes irlandaises et de Noëls catastrophiques… Un portrait choral qui célèbre le bouillonnement du vivant par la présence des hommes, des femmes et des biches.

Lieu : Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Tarif : 12 €

Réservation obligatoire..

2023-05-23 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-23 . .

Avenue Jacques Eberhard

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



In a solar and whimsical purity, on a bare stage, seven individuals share a deep desire for lightness, a taste for ritualized dances where the bodies are simply transported by the efficiency of the music. And songs! A rhythm settles in to leave room for escape. The elements overlap and summon a sweet madness to remember the emotions. Stories of the infinite sea, manta rays, recorders, elusive angels, camping, shiny bodies, Irish tap dancing and catastrophic Christmases? A choral portrait that celebrates the bubbling of life through the presence of men, women and deer.

Place : Cultural Space of the Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Price : 12 ?

Reservation required.

En una pureza solar y caprichosa, sobre un escenario desnudo, siete individuos comparten un profundo deseo de ligereza, un gusto por las danzas ritualizadas donde los cuerpos son simplemente transportados por la eficacia de la música. ¡Y cantando! A continuación, se establece un patrón rítmico para dar paso a la huida. Los elementos se superponen y convocan una dulce locura para rememorar emociones. ¿Historias de mares interminables, mantarrayas, grabadoras, ángeles esquivos, acampadas, cuerpos brillantes, claqué irlandés y Navidades catastróficas? Un retrato coral que celebra el bullir de la vida a través de la presencia de hombres, mujeres y ciervos.

Lugar: Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Precio: 12 ?

Reserva obligatoria.

In einer sonnigen und fantasievollen Reinheit, auf einer nackten Bühne, teilen sieben Individuen eine tiefe Sehnsucht nach Leichtigkeit, eine Vorliebe für ritualisierte Tänze, bei denen die Körper einfach durch die Wirksamkeit der Musik transportiert werden. Und der Gesang! Dann setzt ein Rhythmus ein, der der Flucht Raum gibt. Die Elemente überlagern sich und rufen einen sanften Wahnsinn hervor, um sich an die Emotionen zu erinnern. Geschichten vom endlosen Meer, von Mantarochen, Blockflöten, unfassbaren Engeln, Camping, glänzenden Körpern, irischem Stepptanz und katastrophalen Weihnachten? Ein Chorporträt, das das Brodeln des Lebens durch die Anwesenheit von Männern, Frauen und Rehen feiert.

Ort: Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Eintrittspreis: 12 ?

Reservierung erforderlich.

