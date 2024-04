GONFREVILLE-L’ORCHER/76 : formation adhérents GONm Observatoire Gonfreville-L’Orcher Gonfreville-l’Orcher, mercredi 10 avril 2024.

GONFREVILLE-L’ORCHER/76 : formation adhérents GONm formation de terrain GONm limicoles et oiseaux d’eau Mercredi 10 avril, 10h00 Observatoire Gonfreville-L’Orcher Gratuit. Inscription obligatoire à gunter.desmet@gonm.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T10:00:00+02:00 – 2024-04-10T13:00:00+02:00

Fin : 2024-04-10T10:00:00+02:00 – 2024-04-10T13:00:00+02:00

Identifier les limicoles et les oiseaux d’eau

Formation tous publics à l’occasion de l’une des grandes marées de l’année qui nous offre de bonnes conditions pour observer et identifier les limicoles et autres oiseaux d’eau de la RNN de l’estuaire de la Seine au reposoir sur dune.

Bottes et jumelles conseillées.

Inscription obligatoire auprès de l’animateur, Gunter De Smet : gunter.desmet@gonm.org

RDV : à 10h00 au parking de l’observatoire au sud de la route de l’estuaire, à 3,5 km à l’ouest de la jonction immédiatement au nord du pont de Normandie (sortie A29). Fin vers 13h00.

Crédit photo: Saxifraga-Bart Vastenhouw

Observatoire Gonfreville-L'Orcher route de l'estuaire Gonfreville-l'Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie