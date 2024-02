GONFLÉS À BLOC Sainte-Pazanne, samedi 9 mars 2024.

GONFLÉS À BLOC Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Vous aimez les structures gonflables ? vous amuser le temps d’une journée autour de différentes ambiances ? Cette journée est faite pour vous !

Rendez-vous en famille à l’espace Armand Gauvrit de Sainte-Pazanne samedi 9 mars de 10h à 20h !

De nombreuses activités ludiques seront proposées pour tous les âges avec 2 grandes salles et 2 ambiances !

Particulièrement populaires auprès des enfants, les structures gonflables sont amusantes, dynamiques et interactives…

Les enfants adorent sauter, escalader et se cacher dans les châteaux gonflables une excellente façon de divertir les participants et de créer une ambiance festive !

2 bonnes raisons de venir vous amuser :

1 grande salle de 800m2 avec des défis individuels ou par équipe de 4 à réaliser en famille ou entre amis

1 grande salle de 800m2 avec 2 espaces enfants pour les plus jeunes de 3 à 6ans et l’autre pour les ados de 6 à 11ans, avec châteaux gonflables, des parcours d’obstacles, des toboggans, des jeux sportifs, etc

Pratique :

– ouvert à tous de 3 à 99ans !

– entrée à 7€, tarif unique

– pas de réservation nécessaire

– 3 espaces à disposition selon l’âge des participants

– bar et petit restauration sur place

– défis-lancers de différentes natures et, dé’scape

– plus d’information auprès de Joueur par nature par mail à joueurparature@mailo.com ou par téléphone 06 02 15 70 72 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 20:00:00

Salle Gauvrit

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire joueurparature@mailo.com

