Humour —— **Karine Hurstel** **Dans le cadre de la Soirée du rire** **(salle polyvalente** **des Pradettes)** En amour, Karine est gonflée ! Impertinente, provocatrice mais toujours pétillante, elle embarque le public dans ses souvenirs tantôt coquins, tantôt émouvants, mais tellement drôles et vrais. Du Club Dorothée aux clubs échangistes, elle raconte ses premières grosses pelles et ses derniers râteaux en chantant a cappella ses échecs de chanteuse. Gonflée, c’est un « seule en scène » qui parle de l’amour vache… Pour dire qu’il est indispensable et sacrément répandu… Mais quand même source de pas mal d’emmerdes. **De & avec** Karine Hurstel

